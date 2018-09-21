Паспортный скандал: Климкин назвал два сценария для Венгрии

Павел Климкин предлагает Будапешту отозвать своего консула из Украины.

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о двух вариантах развития событий в вопросе высылки консула Венгрии после публикации видео с раздачей венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области.

Об этом Климкин заявил в эфире программы Підсумки тижня на Радио НВ.

– Две опции – или венгры его просто забирают, это наиболее конструктивный сценарий, или он поедет в Будапешт сам (будет выслан Украиной. – Ред.), – подчеркнул Климкин.

Глава МИД Украины добавил, что его коллега Петер Сийярто своим заявлением накануне косвенно признал, что видео из Берегового аутентичное.

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Напомним, Сийярто угрожает “еще больше замедлить” движение Украины в ЕС из-за паспортного скандала.