PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Паспортный скандал: Климкин назвал два сценария для Венгрии/

Паспортный скандал: Климкин назвал два сценария для Венгрии

Павел Климкин предлагает Будапешту отозвать своего консула из Украины.

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о двух вариантах развития событий в вопросе высылки консула Венгрии после публикации видео с раздачей венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области.

Об этом Климкин заявил в эфире программы Підсумки тижня на Радио НВ.

– Две опции – или венгры его просто забирают, это наиболее конструктивный сценарий, или он поедет в Будапешт сам (будет выслан Украиной. – Ред.), – подчеркнул Климкин.

Глава МИД Украины добавил, что его коллега Петер Сийярто своим заявлением накануне косвенно признал, что видео из Берегового аутентичное.

Читайте: Ксенофобия и свобода прессы: Венгрия жалуется на выпад Испании

Напомним, Сийярто угрожает “еще больше замедлить” движение Украины в ЕС из-за паспортного скандала.

 

 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Климкин назвал три компонента миссии ООН на Донбассе
Порошенко підписує указ
Украина направила РФ ноту о непродлении Договора о дружбе
Павло Клімкін
Украине нужен новый закон о гражданстве – Климкин
Паспортный скандал: Венгрия угрожает стать на пути Украины в ЕС
Украина угрожает выслать посла Венгрии из-за скрытой выдачи паспортов
Хакер
На Вселенский патриархат осуществляются массированные кибератаки
Азовське море
Украина разорвет договор с РФ по Азову – Климкин
Климкин заявил о новой стратегии Кремля в Украине
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка