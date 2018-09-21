Первые заморозки и ливни: прогноз погоды на октябрь

В первую декаду октября будет еще относительно тепло, но затем последует значительное похолодание и первые заморозки.

– С 1 по 9 октября дневная температура будет порядка 19-23 градуса, затем к 10 октября будет резкое снижение температуры – до 11-13 градусов, – рассказал в комментарии Обозревателю синоптик Леонид Горбань.

При этом в первые дни октября, по его словам, Украину накроют бури и сильные дожди 8-9 октября.

– А к 14-16 числу ожидается повторное снижение температуры – до 7-10 градусов тепла, что будет сопровождаться обильными осадками, и такая температура будет держаться до конца месяца, а в некоторые дни температура будет понижаться до 4-5 градусов, – утверждает Горбань.

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Он также сказал, что практически весь месяц будет холодным и сырым, а первые заморозки стоит ожидать 9-10, вторые – 16-17 октября.

Синоптик прогнозирует, что в ноябре будут легкие морозы с оттепелями, а декабрь будет очень теплым.

– Серьезные морозы нас ждут с 3 по 15 февраля – будет 20-25 градусов мороза, также в районе 20-27 января тоже будут морозы. А до 20 января будет даже тепло, – добавил он.

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