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Северный поток-2 убьет украинскую ГТС – Кучма

Леонид Кучма убежден, что в случае реализации проекта Северный поток-2 Украина потеряет газовый транзит.

Второй президент Украины (1994–2005), представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма убежден, что реализация газотранспортного проекта Северный поток-2 приведет к потере транзита газа через территорию Украины.

– Вы представляете, что такое Северный поток-2 для Украины? Это наша труба становится пустой практически. Там говорят и обещают, что мы рассматриваем, чтоб что-то осталось. Да ничего, если Северный поток-2, еще там Турецкий поток, то на Украину ничего не остается – 10-15 млрд (куб м. – Ред.), – сказал Кучма на пресс-конференции в Днепре в пятницу, пишет Интерфакс-Украина.

Читайте: Северный поток-2: Трамп высмеял Германию за уплату миллиардов РФ

К слову, Факты ICTV писали, чем для украинской экономики угрожает запуск Северного потока-2.

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