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Умер бывший премьер-министр Украины Виталий Масол

Скончался бывший премьер-министр Украины Виталий Масол. Ему было 89 лет.

О смерти политика сообщает Depo.ua.

Виталий Масол дважды возглавлял украинское правительство: в течение 1987-1990 годов и с июня 1994 по март 1995-го.

Читайте: Умер народный артист Украины Роман Майборода

Был народным депутатом Украины первого и второго созывов – с 1990-го по 1998 год.

Ранее Факты ICTV писали, что на 62-м году жизни скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг.

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