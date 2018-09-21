Рождество Богородицы: духовное значение праздника

На Рождество Пресвятой Богородицы, которое празднуют 21 сентября, каждый человек должен молиться с верой в то, что все возможно, как когда-то Яким и Анна – родители матери Иисуса Христа.

Духовное значение праздника пояснил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

– Они жили праведно, но детей не было. А для ветхозаветного человека, для иудейской ментальности, отсутствие детей свидетельствовало о грехе, возможно, о тайном грех родителей. И, будучи праведными, они конечно поддавались насмешкам со стороны своих соседей, родственников, но не озлобились, не жаловались. А молились и просили тщательно Бога о даровании ребенка. И Господь услышал. Архангел Гавриил возвестил святым супругам о рождении Девы Марии, – напомнил он историю.

Митрополит Антоний также призвал православных христиан в этот день побывать на божественной литургии и почувствовать духовную радость.

– Многие люди ищут радость, но не там, где она действительно есть. Духовная радость способна изменить изнутри и наполнить сердце благодарностью Богу, – подчеркнул он.

Читайте: Церковные праздники – календарь на год (ИНФОГРАФИКА)

Патриарх Филарет заявил, что церкви, которые не присоединятся к единой поместной украинской автокефальной церкве должны называться Российская православная церковь в Украине.

Фото: Центр информации УПЦ