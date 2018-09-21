Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и приметы

21 сентября православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы, которое в народе называют второй Пречистой. Первая была 28 августа, будет еще третья – 4 декабря.

Факты ICTV собрали все, что нужно знать о рождении Девы Марии, а также обычаях, традициях и приметах, связанных с праздником.

Что означает Рождество Богородицы

В этот великий день, на рубеже Ветхого и Нового Завета, в Назарете в семье праведных Якима и Анны появилась на свет Дева Мария, которой суждено было стать матерью Иисуса Христа.

Богослужения в этот день полные радостных тонов, как на Рождество Христово или его светлое Воскресение. Главные мотивы этой радости – конец бездетности праведных Якима и Анны, это начало нашего спасения, это особая роль и значение Богородицы в деле спасения человечества.

Считается, что в этот день нужно просить о самом сокровенном – и Богородица обязательно поможет. Для тех семейных пар, у которых нет детей, особенно актуально в этот день молиться о рождении ребенка.

Традиции и приметы на вторую Пречистую

Многие запреты в православии связанные с постами. Но на Рождество Богородицы поста нет, то есть верующим можно есть любую пищу.

На Руси в этот день земледельцы благодарили Богородицу за собранный урожай и просили помощи на год будущий.

К Рождеству Богородицы старались собрать весь урожай, а пасечники начинали готовить пчел к зимовке – убирать ульи. Недаром в народе ходили такие поговорки: Придет Пречистая – будет чисто-чисто.

В этот день раньше ходили друг к другу в гости. Считалось, чем больше блюд стоит на столе, тем богаче будет следующий урожай.

С давних времен на Рождество Богородицы женщины рано утром шли к водоему. Считалось, если женщина умоется до восхода солнца, то красота ее сохранится до самой старости. Также для крепкого здоровья детей обливали на пороге водой.

Существовала также особая примета на замужество – если девушка умоется до восхода солнца, то ее обязательно посватают в этом году.

В этот день на берегах водоемов парни и девушки водили хороводы, устраивали веселые игры с выбором пары. Именно в этот период можно было целоваться без косых взглядов родителей и соседей.

Чтобы быть здоровым, в этот день сжигали старую одежду и обувь.

Хорошей приметой в этот день считалось испачкать руки чем-то черным. Это означало, что вскоре можно получить выгодное предложение, связанное с деньгами и прибылью. Чтобы примета гарантированно сбылась, непременно следует наступить на веник и постоять на нем хотя бы пару минут.

Читайте: Церковные праздники – календарь на год (ИНФОГРАФИКА)

Следили в этот день и за погодой. Какая погода на вторую Пречистую – такой будет и вся осень. Если на Рождество Богородицы солнечно, то и осень ждет теплая и ясная, без обильных дождей. А если небо хмурое – осенние холода придут с дождями.

Напомним, первая Пречистая была 28 августа – на Успение Пресвятой Богородицы, а третья будет 4 декабря (Введение в храм Пресвятой Богородицы).

Фото: gazeta.lviv.ua