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Суд в Киеве разрешил заочное расследование относительно Жириновского

Шевченковский райсуд Киева 18 сентября предоставил разрешение на специальное досудебное расследование в отношении подозреваемого Владимира Жириновского и еще двух депутатов Госдумы РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

– Досудебным расследованием установлено, что гражданин Российской Федерации В. Жириновский, находясь на территории г. Москвы, в марте-апреле 2014 года с целью материального обеспечения террористических организаций “ЛНР” и “ДНР” создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты Государственной Думы Российской Федерации и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии, которые с соответствующей целью осуществляли сбор денежных средств с граждан России, – говорится в сообщении.

В частности, российские депутаты публично призывали к сбору средств для боевиков, а также заключили “соглашение” о материальном обеспечении сепаратистов.

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Позже эта группа под руководством Жириновского поставляла подразделению погибшего боевика Гиви транспортные средства (6 штук) российского производства, которые впоследствии применялись против украинских военных во время боев в районе Донецкого аэропорта.

По этим фактам ГПУ в 2017 и 2018 годах объявила о подозрении в финансировании терроризма Жириновскому и двум его коллегам. Им грозит 10-12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Getty Images

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