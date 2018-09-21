Мировой рейтинг открытости данных: Украина в топ-20

Украина заняла 17-е место в рейтинге открытости данных Open Data Barometer по результатам 2017 года.

Украина получила 47 баллов и заняла 17 место в рейтинге открытости данных Open Data Barometer.

В 2016 году у Украины было 34 балла, в 2015-м – 20 баллов.

Баллы начисляются суммарно по показателям госрегулирования действий власти, гражданских прав и легкости ведения бизнеса.

В топ-10 рейтинга оказались Канада и Великобритания (по 76), Австралия (75), Франция (72), Южная Корея (72), Мексика (69), Япония и Новая Зеландия (по 68), США (64) и Германия (58).

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Кроме того, Украина оказалась на 2-м месте среди стран, достигших наибольшего прогресса за 4 года.

Напомним, рейтинг Open Data Barometer составляет организация World Wide Web Foundation, сравнивая открытость данных в странах по всему миру.

Україна увійшла до топ-20 країн світу за рівнем розвитку відкритих даних! Ми на 2 місці серед країн, що зробили найбільший прогрес за 4 роки. Внесок @the_prozorro та #ProZorroПродажі в цей результат більш, ніж вагомий – це дві колонки, де 80 і 85, втім дивіться самі @nefyodov pic.twitter.com/rWz891JjEw — Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 21 сентября 2018 г.

Ранее Украина заняла 88-ю строчку в глобальном рейтинге индекса человеческого развития ПРООН.

Фото: Leonardoboss/Dreamstime