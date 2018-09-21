PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Мировой рейтинг открытости данных: Украина в топ-20/

Мировой рейтинг открытости данных: Украина в топ-20

Украина заняла 17-е место в рейтинге открытости данных Open Data Barometer по результатам 2017 года.

Украина получила 47 баллов и заняла 17 место в рейтинге открытости данных Open Data Barometer.

В 2016 году у Украины было 34 балла, в 2015-м – 20 баллов.

Баллы начисляются суммарно по показателям госрегулирования действий власти, гражданских прав и легкости ведения бизнеса.

В топ-10 рейтинга оказались Канада и Великобритания (по 76), Австралия (75), Франция (72), Южная Корея (72), Мексика (69), Япония и Новая Зеландия (по 68), США (64) и Германия (58).

Читайте: Украина – в топ-25 рейтинга мировых паспортов

Кроме того, Украина оказалась на 2-м месте среди стран, достигших наибольшего прогресса за 4 года.

Напомним, рейтинг Open Data Barometer составляет организация World Wide Web Foundation, сравнивая открытость данных в странах по всему миру.

Ранее Украина заняла 88-ю строчку в глобальном рейтинге индекса человеческого развития ПРООН.

Фото: Leonardoboss/Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Валентин Резниченко возглавил рейтинг губернаторов по выполненным обещаниям
Кличко с большим отрывом выиграл выборы в мэры Киева 2020-го года – КМИС
Київ
Глобальный рейтинг качества жизни: на каком месте Украина
Літак
Самые пунктуальные авиакомпании Украины – рейтинг (ИНФОГРАФИКА)
Киевгорстрой признали одним из самых узнаваемых украинских брендов
Біометричний паспорт
Украина – в топ-25 рейтинга мировых паспортов
Фесенко: Порошенко остается одним из главных фаворитов, несмотря на высокий антирейтинг
Скарлет Йогансон
Forbes назвал самую дорогую актрису мира
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка