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Украина готовит санкции против российских издательств

Кабмин обратился к СНБО с просьбой о введении санкций против российских издательств.

Санкції проти Росії

Это касается издательств, которые распространяют книги с призывами к нарушению территориальной целостности Украины, сообщил в Twitter вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

– Правительство приняло решение об обращении к СНБО о введении персональных экономических санкций против российских издательств, которые являются лидерами по производству и распространению книг, содержащих прямые призывы к нарушению территориальной целостности Украины и уничтожению украинского государства, – написал он.

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Ранее Факты ICTV писали, что Украина расширила и продлила до 2021 года санкции в отношении предприятий и компаний РФ, работающих в интересах сектора безопасности и обороны, а также украинских предприятий ОПК, работающих на территории оккупированного Крыма.

 

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