Украина направила РФ ноту о непродлении Договора о дружбе

МИД Украины направил ноту России о непродлении Договора про дружбу.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что МИД направил ноту российской стороне о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, передает Интерфакс-Украина.

– Сегодня мы передали соответствующую ноту России. Это очень важный момент, поскольку в ноте детально аргументируются нарушения Российской Федерацией всех существенных пунктов этого Договора, – сказал Климкин.



По словам министра, Договор именно не пролонгируют, а не разрывают, поскольку во время формулировки исков в международных судах посылание на него помогло Украине.

Читайте: Верховная Рада поддержит денонсацию Договора о дружбе с РФ – Герасимов

Напомним, 19 сентября указ президента Петра Порошенко о прекращении Договора о дружбе с Россией вступил в силу.