Украине нужен новый закон о гражданстве – Климкин

Законодательство Украины не предусматривает никакого наказания за двойное гражданство, поэтому нужно подготовить новый закон.

Украине нужно подготовить новый закон о гражданстве, заявил глава МИД Павел Климкин в эфире 1+1.

По его словам, единой практики в Европейском союзе нет. У каждой страны есть практика своя, определена историей и политикой.

– Но давайте скажем честно – в нашем законодательстве нет наказания, включая административного, за двойное гражданство. Если ты государственный служащий, военный – это другое дело, но наказания как такого нет в принципе, – отметил Климкин.

Он добавил, что в законе о гражданстве указано, что “мы всегда рассматриваем всех граждан, даже если у них два гражданства, как гражданина Украины”.

– Но этого мало. Давайте сделаем один решительный шаг и подготовим новый закон о гражданстве, – подчеркнул он.

По словам Климкина, МИД неоднократно предлагало различные идеи, но “это очень чувствительный вопрос”.

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Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором украинцам выдают венгерский паспорт и просят не показывать украинским представителям власти.

В ответ на это Павел Климкин пригрозил выслать консула Венгрии на родину.

А глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал принять меры по замедлению евроинтеграции Украины.

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