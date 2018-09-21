PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Украине нужен новый закон о гражданстве - Климкин/

Украине нужен новый закон о гражданстве – Климкин

Законодательство Украины не предусматривает никакого наказания за двойное гражданство, поэтому нужно подготовить новый закон.

Павло Клімкін

Украине нужно подготовить новый закон о гражданстве, заявил глава МИД Павел Климкин в эфире 1+1.

По его словам, единой практики в Европейском союзе нет. У каждой страны есть практика своя, определена историей и политикой.

– Но давайте скажем честно – в нашем законодательстве нет наказания, включая административного, за двойное гражданство.

Если ты государственный служащий, военный – это другое дело, но наказания как такого нет в принципе, – отметил Климкин.

Он добавил, что в законе о гражданстве указано, что “мы всегда рассматриваем всех граждан, даже если у них два гражданства, как гражданина Украины”.

– Но этого мало. Давайте сделаем один решительный шаг и подготовим новый закон о гражданстве, – подчеркнул он.

По словам Климкина, МИД неоднократно предлагало различные идеи, но “это очень чувствительный вопрос”.

Читайте: Венгрия меняет название своего уполномоченного “по Закарпатью” – Климкин

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором украинцам выдают венгерский паспорт и просят не показывать украинским представителям власти.

В ответ на это Павел Климкин пригрозил выслать консула Венгрии на родину.

А глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал принять меры по замедлению евроинтеграции Украины.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Порошенко підписує указ
Украина направила РФ ноту о непродлении Договора о дружбе
Паспортный скандал: Венгрия угрожает стать на пути Украины в ЕС
Украина угрожает выслать посла Венгрии из-за скрытой выдачи паспортов
Хакер
На Вселенский патриархат осуществляются массированные кибератаки
Азовське море
Украина разорвет договор с РФ по Азову – Климкин
Климкин заявил о новой стратегии Кремля в Украине
Павло Клімкін
Миссия ООН в Донбассе: Климкин анонсировал встречу в нормандском формате
Военные провокации: Климкин раскрыл стратегию России на Азове
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка