Успешный пример: как Украина поможет освободить Россию

Внедрение в Украине западных ценностей станет примером для создания демократии в России, считает Курт Волкер.

Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер считает, что внедрение в Украине западных ценностей в будущем может помочь установить демократию в России.

Об этом Волкер заявил в эфире телеканала 112 Украина.

– Украина очень важна для США. Во-первых, дело в ценностях. Украина принимает и внедряет те же ценности, что и западное общество, ценности, на которых базируются и США – свободу, демократию, верховенство права, рыночную экономику, права человека, безопасность. Эти ценности определяют современный мир, определяют всех нас, – рассказал он.

Волкер отметил, что успех западных ценностей в мире идет на пользу США.

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– Во-вторых, мы считаем, что и россияне заслуживают этих ценностей. Россияне заслуживают свободное общество, прозрачность, безопасность, но их правительство им в этом отказывает. Однако успешный пример Украины может вдохновить и россиян, – подытожил спецпредставитель США.

Напомним, Волкер заявил, что мир на Донбассе зависит от политической воли России.