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В Украине разрешат открывать школы в многоэтажках

Минрегион планирует внести изменения в государственные строительные нормы, что позволит проектировать в жилых домах начальные школы (1-4 классы).

Початкова школа

Такую необходимость заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе объяснил нехваткой школ и детсадов, сообщает Правительственный портал.

– Минрегион рассматривает вопрос – позволить проектировать начальные школы, встроенные в жилые дома. Сегодня в Украине есть большая нехватка школ и детсадов, особенно в больших городах, центральных районах и многих жилых кварталах. По нормам ГСН на 1000 жителей должно быть обеспечено 38 мест в детсадах и 135 мест в школах. По факту же этого нет, – сказал чиновник.

По его словам, проектирование небольших начальных школ на первых этажах жилых домов поможет в решении проблемы.

– Сейчас мы тщательно изучаем опыт других стран в этом вопросе, – объяснил Парцхаладзе.

Он также напомнил, что с 1 октября вступают в силу обновленные ГСН по проектированию дошкольных учреждений, которые уже содержиа норму о возможности проектировать небольшие детсады, встроенные в жилые дома.

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К слову, Факты ICTV выяснили, что нового подготовила школьникам и их родителям реформа образования.

Фото: pixabay.com

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