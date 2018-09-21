Великобритания увеличит присутствие патрулей Королевского флота возле Одессы

Часть Королевского морского флота Великобритании войдет в Черное море для поддержки Украины.

– Британское правительство опасается, что корабли РФ начнут блокировать подходы к Одессе — крупнейшему порту Украины, что приведет к серьезнейшим экономическим проблемам у страны-союзника Королевства, – заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, передает The Telegraph.

Размещение кораблей британцы планируют начать в 2019 году. Также для поддержки Украины будут направлены подразделения Королевской морской пехоты.

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– Наше обязательство остается непоколебимым. Пока существует опасность, мы будем продолжать стоять рядом с вами. Чем безопаснее вы здесь, тем безопаснее нам в Великобритании, — заявил министр.

Ранее Факты ICTV писали, что Европарламент хочет рассмотреть вопрос блокады РФ в Азовском море.

Фото: Kamchai Charoenpongchai | Dreamstime.com