Издательская группа Картель проводит первый осенний баттл Дискуссионного клуба

В интеллектуальном баттле сойдутся две команды экспертов, экономистов, юристов и журналистов.

25 сентября стартует осенний сезон Дискуссионного клуба Деловой столицы – проект газеты Деловая столица и сайта dsnews.ua, которые входят в ИГ Картель.

На этот раз спор состоится на тему: Оффшоры – уклонение от уплаты налогов или защита собственности?

Приглашенные участники:

Владимир Гаркуша, директор Senior Partner K.A.C. GROUP Corporate Lawyers & Tax Advisors.

Григорий Кукурудза, экономист IMF Group.

Василий Горбаль, народный депутат 4-6 созывов, бывший член Совета Национального банка Украины.

Тарас Козак, экономист, президент Инвестиционной группы Универ

– Мы уже дважды проводили баттлы нашего Дискуссионного клуба. На первом мероприятии мы спорили о том, действительно ли украинцы бедные, а на втором – выясняли, чем на самом деле является для Украины трудовая миграция – шансом или катастрофой? В спорах приняли участие экономисты, предприниматели, политики. Результаты нас поразили. Мы услышали немало нестандартных, оригинальных мыслей, которые будут интересны нашим читателям. Поэтому мы будем делать баттлы Дискуссионного клуба регулярно, – отмечает шеф-редактор ИГ Картель Виталий Пирович

Украинцам непросто дается понимание, что оппонент в дискуссии это не враг и даже не дурак, его можно побеждать, но при этом не обязательно оскорблять и мечтать как его уничтожить, но мы стараемся убедить, что это возможно, – отметил заместитель главного редактора Деловой столицы и ведущий Дискуссионного клуба Петр Билян.

Издание Деловая столица в мае этого года начала интеллектуальные батлы. Мы говорим о бизнесе, экономике, политике и социуме. Эксперты, предприниматели, политики и журналисты объединяются в команды и сходятся в диспуте при поддержке участников в зале и перед экранами. А побеждают сильнейшие – у кого больше доказательств, красноречия, а значит и зрительских голосов. Мы играем, чтобы раскрыть потенциал украинцев и пробудить азарт к построению успешной страны.

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