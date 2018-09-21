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Выписывать никого не нужно: новые правила получения субсидий

Теперь для получения субсидии не нужно выписывать из квартиры тех, кто не проживает по адресу регистрации.

Заява на субсидію

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в новом порядке получения субсидий нет требования касательно выписки лиц, которые не проживают по месту регистрации, передает Интерфакс-Украина.

– Постановление правительства №329 не требует выписывать людей, которые прописаны по адресу, но живут и работают в других городах. Поэтому если кто-то говорит людям, что нужно выписываться, он вводит их в заблуждение, – сказал министр.

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К слову, за отказ от двух вариантов работы украинец потеряет пособие по безработице и возможность получать субсидию.

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