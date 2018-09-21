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Зарплаты, пенсии и курс доллара: главные цифры госбюджета-2019

Кабинет министров представил государственный бюджет на 2019 год. Что изменится для украинцев и основные цифры главной сметы страны – читайте в материале Фактов ICTV.

Бюджет Украины 2019 предполагает рост реального ВВП на уровне 3% и инфляции – на уровне 7,4%, прогнозный курс доллара на конец года – 29,4 грн/$.

Кроме этого, в проекте предусмотрено:

  • увеличение номинального ВВП до 3946,9 млрд грн
  • рост потребительской инфляции на уровне 7,4%
  • рост индекса цен производителей на уровне 10,1%

Сообщается, что объем экспорта товаров и услуг увеличится на 8,3% и составит $63 млрд, объем импорта товаров и услуг – на 9,1% и составит $74,8 млрд.

В 2019 году темпы роста промышленности прогнозируются на уровне 3,9% с постепенным увеличением в структуре доли производства высокотехнологичной продукции.

Доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,008 трлн грн, а расходы госбюджета составят 1,094 трлн грн.

Прогноз доходов сводного бюджета на 2019 год определен с учетом текущего выполнения бюджета, изменений в налоговое и бюджетное законодательство, и составляет 1 292,7 млрд грн.

Фонд оплаты труда наемных работников и денежного обеспечения военных прогнозируется на уровне 1142,7 млрд грн, среднемесячная зарплата на уровне 10 129 гривен.

Минимальная зарплата заложена 4170 грн с 1 января (сейчас 3723 грн).

Снижение уровня безработицы прогнозируется с 9,5% по факту 2017 года до 8,9% в 2019 году.

Размеры прожиточного минимума, как ожидается, вырастут на 9,4%.

Так, в проекте бюджета указан прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере:

  • с 1 января 2019 года – 1 853 грн
  • с 1 июля – 1 936 грн
  • с 1 декабря – 2 027 грн

Минимальная пенсия предусмотрела в размере 1564 грн (с 1 июля) и 1638 грн (с 1 декабря).

Государственного долг Украины достиг 1,3 трлн грн и в следующем году должен уменьшиться до 52,2 % ВВП (против 60 % ВВП в 2018 году).

Читайте: Выписывать никого не нужно: новые правила получения субсидий Повышение пенсий в 2019 - дата Повышение тарифов на газ: хватит ли субсидий на всех

Согласно госбюджету, в этом году меньше финансирования получат:

  • деятельность президента – на 11% меньше, Кабмин – на 9%, Верховную Раду – на 4% меньше
  • субсидии за жилищно-коммунальные услуги населению – на 20% (это 16 млрд грн)

А вот больше финансирования придется на:

  • оборону – всего на 101,4 млрд; МВД – на 25%, всего на 82,3 млрд грн; Национальную полицию – на 21% больше, СБУ – на 15%
  • здравоохранение – на 10% (+9,3 млрд, всего – 92,3 млрд грн)
  • образование – на 13% (всего выделят 242 млрд грн)
  • социалку – на 27 млрд больше (всего 177,4 млрд грн), из них на покрытие дефицита убыточного пенсионного фонда – 166 млрд грн (на 20% больше чем в 2018)
  • дороги – на 56 млрд грн больше (+8,3 млрд по сравнению с 2018)

Напомним, миссия МВФ закончила работу в Украине, но переговоры продолжаются.

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