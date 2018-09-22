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Боевики стянули в район Луганска более 70 танков

Боевики “ЛДНР” хранят большое количество тяжелого вооружения за пределами выделенных мест хранения, то есть вблизи населенных пунктов.

Танки РФ

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК из ссылкой на данные СММ ОБСЕ, передает пресс-центр ООС.

В частности, вблизи Бугаевки зафиксировано 26 танков, 1 реактивная система залпового огня, 26 единиц прицепной артиллерии, 75 боевых бронированных машин, 4 зенитно-ракетные комплексы.

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Кроме того, в районе Шимшиновки: 20 танков, одна единица прицепной артиллерии и 27 боевых бронированных машин.

Еще 27 танков и 21 единицу прицепной артиллерии зафиксировано вблизи Мирного.

Все эти населенные пункты находятся в Луганской области.

К конце августа наблюдатели ОБСЕ зафиксировали очередную колонну грузовиков, которые пересекают украинскую границу со стороны России.

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