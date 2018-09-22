Сутки на Донбассе: ликвидирован оккупант и пятеро ранены

Оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 4 раза применил вооружение, запрещенное минского договоренностями.

По данным разведки, одного боевика российско-оккупационных войск прошедшие сутки уничтожено и пятеро ранены, пишет пресс-служба ООС.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, минометных обстрелов получили наши опорные пункты на Мариупольском направлении.

Так, вчера вечером из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное. Опорный пункт наших войск у Широкино противник также обстрелял из миномета 120-го калибра.

Позиции в районе Гнутово попали под огневой налет сразу двух минометных калибров.

Кроме того, позиции Объединенных сил вблизи Водяного и Широкино были обстреляны из вооружения БМП. Также в Водяное они попали под огонь противотанкового ракетного комплекса, а в Широкино оккупанты применили зенитную установку ЗУ-23-2.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили легкие ранения.

Напомним, около 1000 домов в зоне ООС отремонтированы.