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Генеральная Ассамблея ООН: какие страны не поддержали вопрос Украины

Против включения в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН пункта Ситуация на временно оккупированных территориях Украины проголосовали 13 стран.

Об этом сказано в сообщении миссии Украины в ООН на странице в Twitter.

Так, против включения в повестку дня Генассамблеи ООН пункта Ситуация на временно оккупированных территориях Украины выступили такие страны как:

  • Армения
  • Беларусь
  • Бурунди
  • Куба
  • Иран
  • Казахстан
  • Мьянма
  • Никарагуа
  • Филиппины
  • Россия
  • Судан
  • Сирия
  • Венесуэла

К слову, в ООН призвали изменить формат переговоров по Донбассу.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три компонента миссии ООН на востоке Украины.

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