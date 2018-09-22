Генеральная Ассамблея ООН: какие страны не поддержали вопрос Украины

Против включения в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН пункта Ситуация на временно оккупированных территориях Украины проголосовали 13 стран.

Об этом сказано в сообщении миссии Украины в ООН на странице в Twitter.

Так, против включения в повестку дня Генассамблеи ООН пункта Ситуация на временно оккупированных территориях Украины выступили такие страны как:

Армения

Беларусь

Бурунди

Куба

Иран

Казахстан

Мьянма

Никарагуа

Филиппины

Россия

Судан

Сирия

Венесуэла

К слову, в ООН призвали изменить формат переговоров по Донбассу.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три компонента миссии ООН на востоке Украины.