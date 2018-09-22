Страны ОБСЕ осудили РФ за аннексию Крыма

В Варшаве на ежегодном совещании по обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения страны-члены ОБСЕ осудили Россию за оккупацию Крыма и поддержали Украину в борьбе за восстановление территориальной целостности.

О результатах совещания рассказал журналистам глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает РБК-Украина.

– Я был там в качестве главы Меджлиса крымскотатарского народа, члена парламента Украины, принимал участие в двух последних днях, когда подводились итоги. Больше всего я обратил внимание на то, в какой степени все наши партнеры, страны-члены ОБСЕ осуждают Россию и поддерживают Украину в ее борьбе за восстановление территориальной целостности, – подчеркнул он.

По его словам, и в выступлениях, и в требованиях правительства США, Канады, Германии, Балтийских стран вновь и вновь звучали фамилии крымских политзаключенных.

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Напомним, на днях глава американской делегации ОБСЕ, посол Майкл Козак призвал РФ освободить незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

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