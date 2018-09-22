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Кремль уже вмешивается в украинские выборы – Порошенко

Президент Петро Порошенко уверен в том, что Россия будет прилагать усилия для вмешательства в выборы 2019 года.

Петро Порошенко

Об этом глава государства заявил в интервью немецкой газете Rheinische Post, сообщает пресс-служба АП.

– Это больше, чем просто обеспокоенность, что Россия будет активно вмешиваться. С помощью пропаганды и дезинформации, они это уже сегодня делают. Ежедневно, – отметил Порошенко.

Читайте: ЕС ввел санкции против российских компаний за строительство Керченского моста

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ попытается влиять на результаты выборов в Украине в 2019 году.

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