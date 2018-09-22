Лукашенко и Путин на встрече обсудили Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин 21 сентября провели переговоры в Сочи. Обсудили политическое взаимодействие и подняли вопрос Украины.

Об этом сообщает Белта.

– Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются обоих государств. Прежде всего – Украина. В очень позитивном ключе был диалог, – сообщил Александр Лукашенко.

По его словам, в формате “один на один” обсуждались политические вопросы, взаимоотношения России и Беларуси в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства союзного государства.

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Напомним, недавно Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Мезеберге обсуждали судьбу незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

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