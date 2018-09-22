Порошенко предупредил Запад о ловушке Путина

Российский газопровод Северный поток-2 является геополитическим инструментом давления на Западную Европу.

Такое мнение высказал президент Петр Порошенко в интервью немецкой газете Rheinische Post, сообщает АП.

– Этот газопровод с экономической точки зрения не выгоден. Это – попытка России ослабить Украину, которая благодаря транзиту сейчас получает ежегодно $3 млрд прибыли. Но прежде всего Путин стремится создать геополитический инструмент давления на Западную Европу, – подчеркнул глава государства.

При этом он предостерег Европу от газовой зависимости от РФ, поскольку в Германии существует сильное политическое лобби этого проекта.

– Если в вопросе газоснабжения так зависеть от России, как от нее несколько лет назад зависела Украина, это образует поле для шантажа. Могу вас заверить, это был не самый приятный момент, когда мне позвонил Путин и сообщил, что на следующий день будет перекрыт кран. Не попадайте в ту же ловушку, – отметил Порошенко.

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К слову, Факты ICTV писали, чем для украинской экономики угрожает запуск Северного потока-2.

Фото: president.gov.ua