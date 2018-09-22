В крымском Армянске отменят режим чрезвычайной ситуации – дата

Оккупационные власти Крыма планируют 23 сентября отменить режим чрезвычайной ситуации в Армянске, введенный 14 сентября после химических выбросов на заводе Титан.

Об этом сообщил сегодня так называемый глава администрации Армянска Василий Телиженко, передает Интерфакс.

– Завтра, – так ответил Телиженко на вопрос журналистов о том, когда будет снят режим ЧС.

Отмечается, что в районе Армянска якобы с 16 сентября не зарегистрировано превышения максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ, а также проведены все работы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации.

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Напомним, в конце августа жители Армянска в оккупированном Крыму обнаружили, что все металлические предметы в домах покрылись странной липкой ржавчиной. После правительственная комиссия назвала две версии, чем могут быть вызваны вредные выбросы в атмосферу на заводе Титан в оккупированном Крыму.

Фото: скрин видео krymr.com