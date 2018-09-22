Украина больше не будет спрашивать у Путина разрешения идти в Европу – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Владимир Путин больше никогда не будет принимать решения за украинский народ.

Видео с соответствующим заявлением Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook.

– Мы не допустим реванша – никогда Россия не вернется в Украину, – пишет президент.

Украина всегда будет помнить, что заплатила за это очень высокую цену.

По словам главы государства, 2911 украинских героев отдали свою жизнь на фронте за право нашего выбора.

Владимир Путин больше никогда не будет принимать решения за украинский народ.

– Поэтому мы будем действовать решительно, настойчиво и смело. Борьба за независимую соборную Украину продолжается, но мы выйдем из этой борьбы победителями, – подытожил Порошенко.

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Ми не допустимо реваншу – ніколи Росія не повернеться в Україну Ми не допустимо реваншу – ніколи Росія не повернеться в Україну. Ми завжди пам’ятатимемо, що заплатили за це дуже високу ціну: 2911 українських героїв віддали своє життя на фронті за саме право нашого вибору. Тому ми будемо діяти рішуче, наполегливо і сміливо. Боротьба за незалежну соборну Україну триває, але ми вийдемо з цієї боротьби переможцями. Опубліковано Петром Порошенком Субота, 22 вересня 2018 р.

Напомним, 20 сентября Петр Порошенко в Верховной Раде выступил с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Факты ICTV собрали главные тезисы речи президента Украины.