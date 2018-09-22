Украинские бойцы взяли под контроль еще один хутор на Луганщине

Украинские военные укрепили зону безопасности на хуторе возле Золотого-4.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

– На днях враг был лишен возможности безнаказанно обстреливать наши позиции в районе населенного пункта Золотое-4, – говорится в сообщении.

Военные части Объединенных сил с целью обеспечения безопасности мирного населения от вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск осуществляют мероприятия по созданию и укреплению зон безопасности вокруг населенных пунктов, находящихся на подконтрольной правительству Украины территории.

Указанные зоны безопасности органично входят в состав полос обеспечения подразделений, обороняющихся на первом оборонительном рубеже.

Смотрите сюжет: Разбитые дома в зоне ООС. 950 уже отремонтировано

Напомним, на днях в Луганской области украинские военные освободили хутор Вольный, который находился под контролем пророссийских боевиков.