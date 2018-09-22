Украинцев с венгерскими паспортами вносят в базу Миротворца

В базе сайта Миротворец начали появляться украинцы, которые получили венгерское гражданство в Закарпатье.

Об этом сообщается на странице Миротворца в Facebook.

– Первая пятерка нарушителей Конституции и Закона Украины о гражданстве зафиксирована в Чистилище, – говорится в посте.

Кроме этого, отмечается, что все данные о наличии в указанных граждан Украины незаконного венгерского гражданства подтверждены.

Читайте: Венгрия меняет название своего уполномоченного “по Закарпатью” – Климкин

ПЕРВАЯ ПЯТЕРКА НАРУШИТЕЛЕЙ КОНСТИТУЦИИ И ЗАКОНА УКРАИНЫ О ГРАЖДАНСТВЕ ЗАФИКСИРОВАНА В ЧИСТИЛИЩЕВсе данные о наличии у указанных граждан Украины незаконного венгерского гражданства подтверждены. Опубліковано Myrotvorets News П'ятниця, 21 вересня 2018 р.

К слову, Статьей 2 Закона Украины О гражданстве Украины предусмотрено, что законодательство Украины о гражданстве основывается на принципе единого гражданства.

Добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, согласно ч. 1 ст. 19 этого Закона, является основанием для прекращения гражданства Украины.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто угрожает “еще больше замедлить” движение Украины в ЕС из-за паспортного скандала.

Фото: Blvdone/Dreamstime.com