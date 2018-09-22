В ООН приняли важное решение по Украине, несмотря на сопротивление РФ

В повестку дня сессии Генеральной ассамблеи ООН включен вопрос ситуации на оккупированных Россией территориях Крыма и Донбасса.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook.

– Важное решение, несмотря на сопротивление РФ, в повестку дня сессии включены вопросы ситуации на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, – пишет Геращенко.

По ее словам, Украина по максимуму должна использовать высокий международный площадка для донесения информации о ежедневных нарушениях прав человека на оккупированных РФ территориях, вопросах безопасности и экологических угрозах.

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Напомним, какие страны выступили против включения в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН пункта Ситуация на временно оккупированных территориях Украины.

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