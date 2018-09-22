С холодным ветром и дождями. Куда завтра придет осень (КАРТА)

Холодный фронт сегодня прошел через Киев и завтра, 23 сентября, от достигнет юго-восточной части Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, 23 сентября ночью везде, кроме восточных, Днепропетровской и большинства южных областей, дожди.

Температура 8-13°, в южных и восточных областях 11-16°, на западе местами 4-7°.

Днем в южных, восточных, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях кратковременные дожди, местами с грозами.

Температура 14-19°, на юге – до 23°, на крайнем востоке страны 24-29°.

Ветер южный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, в западных, ночью и в северных местами порывы 15-18 м/с.

Днем на Левобережье во время гроз возможные шквалы 15-20 м/с.

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