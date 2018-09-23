Активист Михайлик пришел в сознание после покушения

Состояние общественного деятеля Олега Михайлика, на которого напали в Одессе, стабилизировался, ему предоставили охрану.

Олег Михайлик, которого ранили в субботу в Одессе, пришел в сознание. Пуля до сих пор находится в теле, заявил 112 Украина советник главы ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

– По состоянию на 8.30 он пришел в сознание и состояние его в принципе уже стабильное… Пуля находится в грудной части тела.

По информации врачей, операцию будут делать позже, после стабилизации состояния. Он потерял много крови из-за внутреннего кровотечения, – сказал он.

По словам Форостяка, Михайлику предоставили охрану в больнице.

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Напомним, вчера в Олега Михайлика стреляли неизвестные в Одессе.

По факту нападения открыто уголовное производство по статье покушение на умышленное убийство.

На месте происшествия до сих пор продолжаются следственные действия. Основную версию преступления следствие пока не называет.

Фото: Олег Михайлик/Facebook