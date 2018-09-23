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Боевики обстреляли ВСУ из пулеметов и БМП. Ранен военный

Российские оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня. При этом 8 раз из запрещенного Минскими договоренностями оружия. Один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Шумы, Южное, Майорск, Авдеевка, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

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На Горловском направлении противник трижды применял минометы 82-го калибра, обстреливая наши опорные пункты в районах населенных пунктов Шумы, Южное и Майорск. А в районе Новолуганского на Светлодарском направлении оккупанты 5 раз применили запрещенное вооружение, обстреляв позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, а затем – дважды совершив огневой налет минометами 120-го и 82-го калибров.

По опорным пунктам военных ВСУ в районе населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь с применением вооружения боевых машин пехоты.

К слову, ранее украинские военные взяли под контроль хутор Золотое-4 на Луганщине.

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