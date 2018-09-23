Самолет-разведчик ВВС США вылетел к Керченскому проливу

Самолет разведчик Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США с бортовым номером 64-14848 начал полет вблизи Керченского пролива, по которому в Азовское море направляются два корабля ВМС Украины.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

По последней информации издания, украинское поисково-спасательное судно A500 Донбасс и морской буксир A830 Корец зашли в Азовское море около 15.00.

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Сейчас их сопровождают два российских патрульных катера.

Кроме того, для встречи украинских кораблей из порта Бердянска в направлении Керченской переправы отправились малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины P177 Кременчуг и P178 Лубны.

Напомним, 20 сентября поисково-спасательное судно A500 Донбасс и морской буксир A830 Корец отправились в поход из Одессы в Бердянск, где они должны стать основой новосозданной военно-морской базы украинского флота в Азовском море.

Фото: dvidshub.net.