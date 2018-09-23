Минометы и БМП. Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе 28 раз

За минувшие сутки боевики 28 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, пять раз – из запрещенного вооружения. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

22 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако вполне контролируемой.

Российские оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям наших войск. Пять раз враг применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщает штаб ООС.

Боевики обстреливали наши позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Шумы, Новоселовка Вторая, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Из 82-мм минометов враг обстреливал позиции на Светлодарском направлении возле Новолуганского и на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Гнутово.

120-мм минометы противник применил также на Приазовье, обстреляв позиции подразделений украинских войск возле Широкиного.

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Огневой налет с применением минометов обоих калибров оккупантами осуществили на Мариупольском направлении по опорному пункту наших войск возле Лебединского.

Также по защитниках Лебединского и Гнутового боевики применили вооружения боевых машин пехоты.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, в течение суток семеро оккупантов получили ранения.

К слову, ранее украинские военные взяли под контроль хутор Золотое-4 на Луганщине.

Фото: Минобороны