Нападение на Михайлика: к расследованию привлекли СБУ

К расследованию нападения на общественного активиста Олега Михайлика в Одессе привлекли работников СБУ.
Для расследования нападения на Олега Михайлика создана усиленная следственно-оперативная группа, сообщает полиция.
В ее состав вошли опытные следователи, оперативники и работники СБУ.
Возглавляет группу процессуальный руководитель из прокуратуры Одесской области.
– Напомним, что до сих пор продолжаются подворовые обходы и опрашивается окружения потерпевшего, свидетели.
Следствие рассматривает несколько версий нападения, – добавили в полиции.
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22 сентября в Одессе стреляли в Олега Михайлика. Активист в тяжелом состоянии попал в больницу.
Сейчас состояние Михайлика стабилизировалось, ему предоставили охрану.
Фото: Олег Михайлик/Facebook