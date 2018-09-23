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Нападение на Михайлика: к расследованию привлекли СБУ

К расследованию нападения на общественного активиста Олега Михайлика в Одессе привлекли работников СБУ.

Олег Михайлик

Для расследования нападения на Олега Михайлика создана усиленная следственно-оперативная группа, сообщает полиция.

В ее состав вошли опытные следователи, оперативники и работники СБУ.

Возглавляет группу процессуальный руководитель из прокуратуры Одесской области.

– Напомним, что до сих пор продолжаются подворовые обходы и опрашивается окружения потерпевшего, свидетели.

Следствие рассматривает несколько версий нападения, – добавили в полиции.

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22 сентября в Одессе стреляли в Олега Михайлика. Активист в тяжелом состоянии попал в больницу.

Сейчас состояние Михайлика стабилизировалось, ему предоставили охрану.

Фото: Олег Михайлик/Facebook

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