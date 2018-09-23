Россия не будет доминировать в Черном и Азовском морях – Турчинов

Украина не допустит, чтобы Россия диктовала ей условия судоходства в Черном и Азовском морях.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, пишет УНИАН.

Он напомнил, что недавно состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение об усилении военного присутствия, в первую очередь Военно-морских сил Украины, в Азовском море для того, чтобы противодействовать тем системным провокациям, которые совершает Россия против Украины.

– Фактически, мы видим попытки России провести морскую блокаду портов в Азовском море, и поэтому наша позиция – не допустить этого. Не будет Российская Федерация доминировать в Черном и Азовском море, – подчеркнул секретарь СНБО.

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– Безусловно, для этого мы должны значительно усилить наш потенциал в этом регионе, и этим занимается Совет национальной безопасности, который поставил четкую задачу перед каждой силовой структурой. Над этим работают, в первую очередь, наши Вооруженные силы, Военно-морской флот, – заявил Турчинов.

Он подчеркнул, что Азовское и Черное моря были украинскими, и они будут украинскими, “и не будет Россия нам диктовать условия и судоходства, и нашей работы в этом регионе”.

Напомним, 20 сентября поисково-спасательное судно A500 Донбасс и морской буксир A830 Корец отправились в поход из Одессы в Бердянск, где они должны стать основой новосозданной военно-морской базы украинского флота в Азовском море.