Танки, Грады и гаубицы. ОБСЕ нашла на Донбассе новую технику боевиков

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей миссия ОБСЕ зарегистрировала 21 танк, 6 РСЗО БМ-21 Град, 6 самоходных гаубиц, 15 противотанковых орудий, 21 миномет и 4 ББМ боевиков.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в очередной раз зарегистрировано значительное количество танков и артиллерии вооруженных формирований РФ, размещенных и отсутствующих в выделенных местах хранения.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК со ссылкой на данные СММ ОБСЕ, передает пресс-центр ООС.

В частности, на Донбассе выявлены:

танки Т-64 – 9 единиц;

танки Т-72 – 12 единиц;

122-мм РСЗО БМ-21 Град – 6 единиц;

122-мм самоходные гаубицы 2С1 Гвоздика – 6 единиц;

100-мм противотанковые пушки МТ-12 Рапира – 15 единиц;

120-мм минометы – 12 единиц;

82-мм минометы – 9 единиц;

боевые бронированные машины – 4 единицы.

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Ранее сообщалось, что боевики “ЛДНР” хранят большое количество тяжелого вооружения возле населенных пунктов Луганской области.

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