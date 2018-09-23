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Украина получит автокефалию – Варфоломей

Украинская православная церковь должна получить автокефалию, поскольку имеет на это право.

варфоломей

Об этом заявил во время литургии в церкве святого Фоки в Стамбуле Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей, сообщает греческое издание Ekathimerini.

– Настало время Украины получить статус автокефалии, который она получит, надеюсь, несмотря на существующие реакции… и это произойдет, потому что это право церкви, – сказал патриарх, реагируя на возражения Русской православной церкви о статусе УПЦ.

Варфоломей добавил, что экуменический патриархат имеет право предоставлять автокефалию, как это было сделано в ряде церквей, начиная с России в 16 веке.

Читайте: Томос об автокефалии УПЦ: Москва угрожает Константинополю

– Мы не боимся угроз, – сказал Варфоломей о критике со стороны России.

К слову, решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви Вселенский патриархат может принять на синоде 9-11 октября.

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