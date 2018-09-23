СМИ: Корабли ВМС Украины идут в Азовское море через Керченский пролив

Суда Донбасс и Корец отправились в поход из Одессы в Бердянск. Проход из Черного в Азовское море будет происходить через Керченский пролив.

20 сентября поисково-спасательное судно A500 Донбасс и морской буксир A830 Корец отправились в поход из Одессы в Бердянск, где они должны стать основой новосозданной военно-морской базы украинского флота в Азовском море.

Сейчас судна Донбасс и Корец находятся непосредственно перед мостом с полуострова Тамань в Крым, сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на собственные источники.

От перехода возле оккупированного Севастополя украинские корабли начал сопровождать патрульный корабль Береговой охраны ФСБ РФ – Аметист проекта 22460. Позже к нему присоединился еще один неустановленный корабль.

Ожидается, что проход из Черного в Азовское море будет происходить через контролируемый россиянами Керченский пролив.

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По информации, судно Донбасс планируют использовать для усиления инфраструктуры флота на Азовском море.

На нем возможно размещение штаба будущей базы, мест для проживания военнослужащих, складов и других необходимых помещений.

К слову, Европарламент собирается рассмотреть вопрос блокады в Азовском море из-за злоупотребления Россией нормами международного права.

Фото: Украинский милитарный портал