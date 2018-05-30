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Нафтогаз выписал себе рекордные $46 млн премий

Такую значительную сумму премирования в Нафтогазе объяснили “уникальностью дела”.

Наблюдательный совет Нафтогаза приняла решение о выплате сотрудникам компании премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с Газпромом по транзитному контракту.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК Нафтогаз Украины.

– Общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже ($4,6 млрд), он составит $46,3 млн. Из этой суммы будет уплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму более $9 млн, – говорится в сообщении.

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В перечень сотрудников компании, которые получат премию, включены 41 человек. В НАК отметили, что этот перечень не ограничивается топ-менеджментом компании, а сумма премии зависит от личного вклада каждого работника.

Напомним, Нафтогаз выиграл у Газпрома $4,63 млрд в Стокгольмском арбитраже.

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