Дмитрий Буравель: Со временем Blockchain технологии полностью изменят банковскую систему

Мир стремительно меняется. Новые технологии диктуют свои условия даже там, где веками устоявшиеся правила и консерватизм считались гарантом надежности и уверенности в завтрашнем дне. Не успели мы привыкнуть к бесконтактным платежным карточкам, что сильно напрягло банковскую систему и облегчило жизнь пользователям, как финансовый рынок стал все настойчивее говорить о новом виде финансовых инструментов: о криптовалютах, майнинге, биткоины.

Об этих новых для Украины реалии рынка мы пообщались с директором и соучредителем Amira Capital Дмитрием Буравлём, который в течение 6 лет занимается данной темой.

В Украине достаточно осторожное отношение к виртуальной валюты, она скорее ассоциируется с подростками, которые увлекаются интернет-играми, чем с людьми из деловых кругов. Что ты думаешь по этому поводу?

Тот факт, что с октября прошлого года в Верховной Раде рассматриваются проекты законов Украины относительно стимулирования криптовалют и их производных, об обращении криптовалют в Украине, дает основания даже самым скептикам поверить, что мы имеем дело с серьезным явлением на финансовом рынке. Еще 9 лет назад, когда Сатоши Накамото презентовал новую технологию Blockchain, на основе которой построена не менее инновационная платежная система, наиболее продвинутые и дальновидные игроки поняли необходимость пересмотра инфраструктуры финансовых услуг по всему миру.

А в чем же суть этой революционной технологии?

Нужно понимать, что в сети для надежной идентификации отправителя и получателя, а также для защиты данных, используется криптография. Blockchain – это, своего рода, журнал регистрации, где записываются все транзакции.

Что важно: эти записи хранятся на множестве компьютеров, объединенных в одноранговые соединения, поэтому фальсификация записей практически исключается. Более того, поскольку все данные хранятся децентрализовано, потенциальным хакерам практически нереально осуществить успешную атаку.

Как повлияет на работу банковской системы легализация оборота криптовалюта в Украине с технологией Blockchain, которая изменила представление мира о финансовом рынке?

Я не могу утверждать, что это в будущем уничтожит банковскую систему, но однозначного ее изменит раз и навсегда, ведь технологии о которых мы говорим имеют целью исключения посредника из сделки, а банк таким посредником и есть. По функции накопления, которую так же сейчас выполняют банки – современным пользователям не будет необходимости к ним обращаться для обслуживания собственного счета, ведь его накопления, любого объема, могут находиться как на биржевом счете, они доступны 24/7, так и на “холодном хранилище”. В целом, потенциальные применения технологии Blockchain разнообразны – это все финансовые институты, это логистика, торговля, сертификация прав, элементы государственного управления, и тому подобное.

Вы уже много лет занимаетесь криптовалютой, и можно сказать, что благодаря этому, стали состоятельным человеком. Прогнозируется, что в обозримом будущем рынок криптовалют значительно оживится. Есть ли в Украине достаточное количество специалистов, способных работать в новых реалиях?

Согласно последним исследованиям, почти 82% всех пользователей криптовалютних бирж никогда не имели предыдущего опыта в инвестициях и торговых спекуляциях. Учитывая это, большинство их инвестиций базируются на эмоциях и слухах. Подавляющее количество пользователей не понимает этот рынок, и подвержена импульсивных действий, что приводит к значительным финансовым потерям.

Что касается специалистов в финансовых институтах, здесь все понятно – их будут целенаправленно обучать. А что делать людям продвинутым, которые хотели бы двигаться, опережая время, при этом, без лишних усилий, зарабатывать на достойную жизнь?

Для того, чтобы зарабатывать на рынке криптовалют, не обязательно учиться всем тонкостям виртуального мира. Достаточно понять основные принципы работы и инвестировать средства в технологии по уже существующим инструментами. Собственно, фонд Amira Capital, который мы создали, таковым и является. Мы объединяем две тенденции – основной бизнес модель криптовалютного мира и очевидную тенденцию доминирования бизнес с новыми технологическими возможностями. Ведь теперь, вместе с Blockchain индустрией, можно инвестировать в прорывные технологии на очень ранней стадии.

Миссия Amira Capital заключается в том, чтобы обслуживать и защищать деньги клиентов, которые ищут возможности инвестирования в новые виды экономических взаимодействий, невозможно в старых экономиках.

Общеизвестно, что инвестирование в такие проекты как Facebook, Amazon, Google, Apple, Uber было доступно только крупному капиталу или группе привилегированных людей. По какому принципу ваш фонд привлекает инвесторов?

В течение последних 18 месяцев команда Amira Capital работала в формате family-office, обслуживая только собственные средства и активы родных и близких людей. Когда стало понятно, что наша экспертность прошла проверку временем и несколькими кризисами (например падение рынка криптовалюта 2017-2018), наши инструменты хеджирования и заработка стали открытыми для предложений, правда мы и в дальнейшем работаем в формате клубного фонда, с эксклюзивным доступом.

Допустим, к вам обращается человек, который не ориентируется в мире криптовалют. Будете ли вы объяснять ему, как формируется инвестиционный портфель, которые из криптовалют наиболее востребованы?

Конечно. Amira Capital, действуя по принципу новой экономики с полностью прозрачным управлением, обеспечивает клиентов максимальной экспертизой и пониманием рынка.

Как Вы считаете, насколько быстро отечественный финансовый сектор адаптируется к новым реалиям?

Как уже отмечалось, полгода назад в Верховную Раду был внесен проект закона о криптовалюта. Однако одного желания мало, нужен профессиональный подход к разработке всей нормативной базы, включая подзаконные акты. Принятие одного ЗУ О стимулировании криптовалюта и их производных не легализует деятельность, и тем более, не принесет прибыль государству. Необходимые правильно прописаны правила налогообложения. Мы знаем, что законодатели это прорабатывают, но когда нет глубокого понимания процессов криптовалютного рынке, достаточно сложно выписать правила игры.