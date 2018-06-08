Гройсман просит пересмотреть премии в Нафтогазе: Это перегиб

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к наблюдательному совету (НС) НАК Нафтогаз с просьбой пересмотреть решение о высокой премии правлению.
– Я обеспокоен таким решением. Я направил официальное письмо в независимый набсовет, чтобы они пересмотрели свое решение и проинформировали Кабинет министров Украины, – сказал премьер-министр в ходе часа вопросов к правительству, пишет Интерфакс-Украина.
– Моя позиция здесь абсолютно четкая – это перегиб, – добавил он.
Он подчеркнул, что данное решение не лежит в сфере компетенций правительства.
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– НАК – компания, которая управляется независимым набсоветом. Это компетенция не правительства, а независимых советов, – отметил он.
Как сообщалось, НС НАК Нафтогаз Украины решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн за их вклад в победу по итогам тяжбы с Газпромом в Стокгольмском арбитраже.