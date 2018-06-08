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Цена на газ для населения: Гройсман заявил о непростой ситуации

Повышение цен на газ для населения до уровня промышленных цен остается среди требований МВФ.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет Интерфакс-Украина.

– Это очень чувствительный вопрос, и вы это знаете. Вы знаете, что он очень сложный и очень негативно воспринимается обществом. Вы знаете, что такое требование международных партнеров стоит – о выравнивании цен внутри страны, – сказал премьер-министр в ходе часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу.

– Простого ответа на этот вопрос нет, – отметил он.

По словам премьер-министра, Украина нуждается в международной поддержке, поскольку вынуждена обслуживать внешний долг, накопленный с 2006 по 2013 годы.

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– Но с другой стороны я вижу, что мы можем продолжать реформы в стране и экономика будет расти. И мы можем выйти на рост +5%. Это даст возможность повысить качество жизни украинских граждан, – прокомментировал Гройсман.

К слову, в Нацкомиссии прогнозируют увеличение цены на газ для населения до 70%.

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