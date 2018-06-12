ICU и Bloomberg провели конференцию по долговому рынку Украины

8 июня в европейской штаб-квартире Bloomberg (г. Лондон, Великобритания) группа ICU провела международную конференцию, посвященную инвестиционным перспективам украинского долгового рынка.

В конференции, организованной совместно ICU и Bloomberg, приняли участие руководство Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, Национального депозитария Украины, крупнейших предприятий государственного и частного сектора, а также представители множества международных компаний, глобальных банков и фондов, инвестирующих в развивающиеся рынки.

Открылось мероприятие выступлением Оксаны Маркаровой, назначенной и.о. министра финансов Украины накануне конференции.

Голосование за антикоррупционный суд, который завершает формирование антикоррупционной инфраструктуры, является решением исторической важности для Украины, – отметила Оксана Маркарова. Мы ожидаем ответа МВФ, но уверены, что реализованные антикоррупционные реформы соответствуют положениям программы помощи МВФ. Под моим руководством министерства, Украина продолжит сотрудничество с МВФ и нашими международными партнерами. Наши основные приоритеты – макроэкономическая стабильность, сокращение фискальных рисков, осуществление программы реформ, обеспечение эффективности расходов бюджета и экономический рост.

В свою очередь заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий очертил макроэкономические прогнозы регулятора и его дальнейшие шаги, которые зависят от прогресса в проведении структурных реформ и сотрудничества с официальными кредиторами Украины.

–Если реформы будут воплощены, сотрудничество с МВФ продолжится, а никаких новых факторов, которые способствовали бы более быстрому снижению инфляции, чем предполагает наш текущий прогноз, не появится, мы вряд ли сможем уменьшить учетную ставку. Но при этом у нас будет возможность для валютной либерализации. Однако мы недавно рассматривали и альтернативный сценарий – без реформ и без финансовой поддержки официальных кредиторов. Если ситуация будет развиваться по такому сценарию, и это приведет к усилению рисков для роста инфляции, мы будем вынуждены повышать учетную ставку. В крайнем случае мы можем рассмотреть возможность использования и других инструментов, например, валютных ограничений, если это потребуется для сохранения финансовой стабильности, –рассказал заместитель Главы НБУ.

Константин Стеценко, управляющий партнер ICU, рассказал иностранным инвесторам, что в Украине в настоящее время есть ряд крупных динамично развивающихся компаний, которым для продолжения стабильного роста необходимо финансирование в гривне.

– Банковская система страны еще не готова их финансировать в необходимом объёме, поэтому актуальным инструментом для компаний остается привлечение инвестиций путем выпуска облигаций. Украинский рынок облигаций постепенно восстанавливается после кризиса 2014-2015 годов, предлагая сравнительно высокие доходности на фоне улучшения макроэкономической ситуации, валютного режима и упрощения доступа на рынок для иностранных инвесторов, – прокомментировал Константин Стеценко.

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На упрощении доступа для инвесторов на украинский рынок более подробно остановился Миндаугас Бакас, глава Национального депозитария Украины, рассказав о недавно принятом в Украине законе о номинальном держателе: институт номинального держателя убирает бюрократические барьеры, уже через 4 месяца можно будет открыть первые счета. Ранее для приобретения локальных активов нерезиденту нужно было лично приезжать с пакетом документов в украинское депозитарное учреждение, проходить сложные законодательные процедуры оформления документов, в том числе, их перевод и легализацию в Украине. Весь процесс занимал более 3 месяцев. Уже этой осенью, благодаря новому закону, процесс будет занимать до 10 дней, – прокомментировал Миндаугас Бакас.

Справка

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов.

Владельцем компании является её топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.