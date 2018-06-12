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В Украине работать выгоднее, чем выезжать на заработки

Главное преимущество работы в Украине – карьерный рост. Представители украинских рестораторов, банков и служб такси утверждают, что трудоустройство в Украине имеет ряд преимуществ перед трудоустройством в той же Польше.

Об этом сообщает Обозреватель в статье Украинцы на экспорт: почему выгоднее работать дома и бизнес борется с миграцией.

Так, по словам HR-директора одной из сети ресторанов, главное преимущество работы в Украине –карьерный рост. Официанты или повара, например, в Италии могут зарабатывать больше, но подняться по карьерной лестнице для них в чужой стране – практически невыполнимая задача.

– За рубежом перспективы карьерного роста для украинцев не так утешительны. Например, у нас работают 5 программ кадрового резерва, это дает возможность быстро получить повышение и построить карьеру всем, кто захочет и приложит для этого усилия, – рассказывает Дарья Белозерова, HR директор одной из сети ресторанов в Украине.

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В то же время в статье указывается, что в Украине на рынке труда можно найти работу с заработной платой не меньшей, чем в соседней Польше. Например, по словам менеджера одного из столичных служб такси, простой таксист может получать около 25-26 тыс. грн, – пишет издание.

– Водитель может в день заработать 1500 грн, 15% он отдаст службе такси, часть на бензин потратит. Но в целом, если действительно работать, свою тысячу долларов заработать всегда можно, – рассказывает представитель службы такси.

Напомним, что мы писали как не стать жертвой торговли людьми, работая за рубежом.

 

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