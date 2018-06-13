Смена оператора с сохранением номера – дата старта в Украине

Сменить мобильного оператора, сохраняя при этом свой номер телефона, украинцы смогут уже в 2019 году.

Как пишет Экономическая правда, через два года судебных разбирательств Украинскому государственному центру радиочастот уже поставлено оборудование и программное обеспечение, необходимое для работы MNP. Теперь нужно создать комплексную систему защиты информации.

– Мяч на поле УГЦР. От его решения зависит, как скоро будет запущена услуга. Все юридические преграды для запуска уже урегулированы. Компания Эс Ай Центр отмечает, что готова завершить реализацию проекта MNP, по которому уже выполнено 90% обязательств, если на то будет соответствующее правомерное решение, – заявил представитель Эс Ай Центр.

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В то же время в компании отмечают, что вполне реалистичным сроком для запуска услуги в Украине является уже февраль 2019 года.

Напомним, мобильные операторы запустили инструменты для осуществления платежей с помощью смартфона.