Банки массово блокируют счета украинцев: причина и кто в зоне риска

В Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов, чтобы актуализировать клиентские данных и для борьбы с мошенниками. Счета обещают разблокировать, когда клиент предоставит сотруднику банка паспорт и идентификационный код.

Об этом пишут Вести.

Украинцы жалуются, что в один момент неожиданно для себя обнаружили, что их платежная карточка заблокирована.

– Вчера мне пришло уведомление о том, что моя карта Укргазбанка заблокирована. Я подумала, что это мошенники, и перезвонила в банк. Но там мне сказали, что карту заблокировал банк, а мне, чтобы продолжить пользоваться счетом или снять деньги, необходимо прийти с документами в отделение. Это при том, что я оформляла карту два месяца назад и никаких сообщений не приходило, — рассказала Валерия Ионова.

Такая же участь постигла и клиентов Ощадбанка и ПриватБанка.

Правда, в случае с Приватом, клиенты отмечают, что получали извещения с просьбой прийти в банк заранее или отправить скан копии необходимых документов online.

Другие же банки вопросом уведомления своих клиентов, видимо, не задавались.

В Укргазбанке подтвердили, что действительно начали проверки своих клиентов. Но отмечают, что это не их прихоть, а требование НБУ.

– В связи с постановлением №417 мы должны ежегодно проверять данные клиентов. Поэтому, если человек не явится в банк, мы действительно заблокируем его счет», — отметили в Укргазбанке.

По словам советника президента Ассоциации украинских банков Алексея Куща, требование НБУ о проверке клиентов вступило в силу еще в 2015 году, но сейчас банки начали активнее его выполнять.

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– Одной из причин, которая заставила финучреждения активно проверять своих клиентов, стала борьба с дропами и фейковыми ФЛПами. В последнее время эти явления обрели широкий масштаб, — отмечает Кущ.

Дропы — это сленговое опредение людей, которые продают преступным группировкам свои банковские карты (вместе с SIM-картой) и право на их использование. За это, в зависимости от договоренностей, «дропы» получают вознаграждение от 1 тыс. до 2 тыс. грн в месяц. Стоимость самой карты любого украинского банка на черном рынке составляет $100. Такие карты в основном используют наркоторговцы, мошенники и другие лица для большей анонимности своих операций.

Наравне с этим, по словам Куща, в Украине активно продаются фейковые ФЛП (физическое лицо предприниматель).

– Принцип схемы такой-же, как и с банковскими картами. Человек оформляет на себя ФЛП и пишет доверенность о передаче прав на осуществление всех операций, включая банковский счет, — отмечает Кущ.

По словам юриста Ростислава Кравца, банки действительно имеют право проверять клиентские данные. Но, по закону, делать они это могут не чаще чем раз в год.

– Многие государственные банки, в основном крупные, часто пренебрегают этим и проводят такие проверки против правил, когда им захочется. В такой ситуации можно идти в суд и отстаивать свои права. Но, учитывая сроки, легче прийти в банк и написать заявление о закрытии счета и забрать свои деньги, — отмечает Кравец.

В свою очередь, по словам Куща, наибольшее внимание банки сейчас уделяют тем клиентам, которые ведут себя подозрительно.

– В основном мониторинг проводят по тем картам, где сразу же после зачисления средств деньги обналичиваются в банкоматах, при этом по карте нет расчетов в магазинах. Такие карты сразу ставятся на дополнительный контроль, и людей вынуждают чаще проходить идентификацию, — отмечает Кущ.

Еще одной причиной для блокировки карты могут стать “странные” доходы.

– Это тоже требование НБУ, согласно которому банк может не только остановить подозрительную операцию по переводу большой суммы средств, но и заблокировать карту, — говорит Кущ.

В этой категории под подозрение в первую очередь попадают фрилансеры и те, кто не имеет постоянного места работы.

Ранее мошенники нашли другой способ кражи денег с пластиковой карты. Они звонят жертвам с банковских номеров, используя так называемые виртуальные АТС. Повысить уровень доверия им помогает база данных клиентов банков.