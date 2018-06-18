PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Відродження предлагает ввести материальную ответственность за неправомерные проверки бизнеса/

Відродження предлагает ввести материальную ответственность за неправомерные проверки бизнеса

В депутатской группе предлагают ввести ответственность за неправомерные обыски и “пустые” проверки.

Депутатская группа Партия Відродження предлагает ввести материальную ответственность должностных лиц за неправомерные обыски и “пустые” проверки.

С таким предложением на заседании Согласительного совета руководителей фракций 18 июня выступил сопредседатель депутатской группы Партия Відродження Виктор Бондарь, передает пресс-служба политсилы. По его словам, на протяжении последних четырех лет количество обысков в Украине выросло вчетверо и в 2017-м достигло 100 тысяч в год.

– Мы много говорили о том, что правоохранители – это еще один “фронт” борьбы промышленности и бизнеса с государством. Ежедневно в Украине происходит в среднем 273 обыска бизнеса. В течение последних четырех лет количество обысков увеличилось практически в четыре раза. Если посчитать, то наши судьи тратят в среднем 10-15 секунд на решение по обращениям правоохранительных органов и ГФС! Это говорит о том, что следственные судьи практически перестали изучать материалы дел, чтобы знать, на какие обыски дают согласие, – отметил Бондарь.

По его данным, в итоге ГФС и правоохранители выигрывают менее 1% таких судебных споров с бизнесом. Бондарь также отметил, что для борьбы с таким явлением, как давление на бизнес со стороны правоохранительных органов, необходимо ввести норму компенсации убытков, нанесенных предпринимателю должностными лицами.

Читайте:  Відродження поддержит законопроект об антикоррупционном суде с предложениями международных партнеров

– Сегодня, по сути, работает машина выбивания из бизнеса и промышленности средств в пользу коррупционеров. И поэтому я поддерживаю инициативы правительства о необходимости дополнительных изменений в законодательство. Более того, мы будем вносить свои инициативы о введении материальной ответственности должностных лиц, подписавших решение о проведении обысков и арестов. Если в результате рассмотрения дела в суде не будет доказано, что предприятие или компания не платили налогов или имели какие-то другие проблемы, то те, кто подписал это решение, должны понести ответственность и из своего кармана компенсировать все убытки, – сообщил политик.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Відродження поддержит законопроект об антикоррупционном суде с предложениями международных партнеров
Депутаты Відродження поздравили ветеранов с Днем победы
Партия Відродження поддержала Шествие Памяти ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Відродження предлагает взять законопроект №6292 за основу реформы соцзащиты чернобыльцев – Владимир Пилипенко
Председатель партии Відродження Виктор Бондарь во время съезда представил стратегию развития Украины
В Харькове чернобыльцы поддержали законопроект Відродження и приняли резолюцию в его поддержку
Ювелірний стартап
Как зарабатывать на украшениях в Украине
Видродження зарегистрировала в Раде постановление о создании Минпромполитики и инвестиций
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка