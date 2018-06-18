Відродження предлагает ввести материальную ответственность за неправомерные проверки бизнеса

В депутатской группе предлагают ввести ответственность за неправомерные обыски и “пустые” проверки.

Депутатская группа Партия Відродження предлагает ввести материальную ответственность должностных лиц за неправомерные обыски и “пустые” проверки.

С таким предложением на заседании Согласительного совета руководителей фракций 18 июня выступил сопредседатель депутатской группы Партия Відродження Виктор Бондарь, передает пресс-служба политсилы. По его словам, на протяжении последних четырех лет количество обысков в Украине выросло вчетверо и в 2017-м достигло 100 тысяч в год.

– Мы много говорили о том, что правоохранители – это еще один “фронт” борьбы промышленности и бизнеса с государством. Ежедневно в Украине происходит в среднем 273 обыска бизнеса. В течение последних четырех лет количество обысков увеличилось практически в четыре раза. Если посчитать, то наши судьи тратят в среднем 10-15 секунд на решение по обращениям правоохранительных органов и ГФС! Это говорит о том, что следственные судьи практически перестали изучать материалы дел, чтобы знать, на какие обыски дают согласие, – отметил Бондарь.

По его данным, в итоге ГФС и правоохранители выигрывают менее 1% таких судебных споров с бизнесом. Бондарь также отметил, что для борьбы с таким явлением, как давление на бизнес со стороны правоохранительных органов, необходимо ввести норму компенсации убытков, нанесенных предпринимателю должностными лицами.

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– Сегодня, по сути, работает машина выбивания из бизнеса и промышленности средств в пользу коррупционеров. И поэтому я поддерживаю инициативы правительства о необходимости дополнительных изменений в законодательство. Более того, мы будем вносить свои инициативы о введении материальной ответственности должностных лиц, подписавших решение о проведении обысков и арестов. Если в результате рассмотрения дела в суде не будет доказано, что предприятие или компания не платили налогов или имели какие-то другие проблемы, то те, кто подписал это решение, должны понести ответственность и из своего кармана компенсировать все убытки, – сообщил политик.