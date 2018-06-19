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Мазепа: Сотрудничество с ЕБРР – сигнал для крупных зарубежных инвесторов

Инвесторам нужны прозрачные и понятные условия конкурса, считает эксперт.

Генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа рассказал, что от результатов сотрудничества с крупнейшими международными финансовыми институтами, такими как ЕБРР, зависит, будут ли доверять Украине крупные частные иностранные инвесторы.

— Частным инвесторам важно ориентироваться на присутствие в стране признанных международных игроков, таких, как ЕБРР. Сам факт того, что ЕБРР инвестирует миллиарды в Украине, для них хороший знак. А кроме денег он еще и приносит лучшие западные практики корпоративного управления, социальную ответственность и все новые положительные тенденции, которые есть в современном мире, — рассказал Игорь Мазепа.

Он добавил, что для того, чтобы инвесторы вновь пришли в Украину и начали вкладывать деньги, в том числе, и в проекты по приватизации, нужно организовать понятный, открытый и прозрачный конкурс.

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— Сюда придут крупнейшие мировые игроки: на Турбоатом и Электротяжмаш, на Зарю и Центрэнерго. И не за копейки, точно. Я думаю, за эти активы будет очень серьезная конкуренция. И цена будет вполне адекватной, — считает Мазепа.

Напомним, ранее эксперт отметил, что крупные иностранные инвесторы пока настороженно смотрят в сторону Украины. Их интересуют вопросы долговых платежей, реформ и коррупции.

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