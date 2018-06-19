Одесская обладминистрация поможет украинскому экспорту

В Одесской области планируют запустить Центр поддержки экспорта. Специалисты обладминистрации будут консультировать бизнес и помогать продавать товары за границу.

Губернатор региона Максим Степанов рассказал об этом в ходе дискуссии Состояние и перспективы реализации национальных реформ.

—Благодаря жесткой и настоятельной позиции президента Украины в последние годы украинская экономика демонстрирует стабильный рост. Страна стала привлекательной для инвесторов. Наибольшее значение масштабных и системных реформ — это то, как они чувствуются людьми в регионах, каждым из нас. Строятся новые заводы, запускаются зерновые терминалы, появляются условия для бизнеса, которые формируют умную экономику региона, — подчеркнул Степанов.

По статистике, в 2017 году среднемесячная зарплата в Одесской области выросла на 36,1 % и составила 6 542 гривны. Как отметили в ходе дискуссии, это при том, что благодаря политической воле Президента Петра Порошенко почти с нуля были созданы Вооруженные силы Украины.

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— Одесская область занимает четвертое место в Украине по объему прямых иностранных инвестиций. В целом, страна занимает 76 место в рейтине Doing business против 137 места в 2013 году. Продолжается сотрудничество с мощными международными институциями. Их поддержка дает нам новые возможности и преимущества, которые уже, например, дал безвизовый режим со странами ЕС, — добавила замдиректора Ассоциации производителей Украины, национальный консультант ООН по секторальной экспортной стратегии Украины Дарья Антоненко.

Эксперты также подчеркнули, что на рост возможностей экспорта повлияло развитие инфраструктуры. В частности, в 2017 году в Одесской области отремонтировали и построили беспрецедентные 259 километров дорог.

Напомним, что по словам Гройсмана этого года средняя зарплата уже может достичь 10 тыс. грню